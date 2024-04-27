Сербский сенатор Вулин: Кто не любит Россию, не является другом Сербии

Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин заявил, что западные страны обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, но оно крепко.
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