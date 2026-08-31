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ИА Регнум

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Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до трех

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до трех

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду возросло до трех человек. Об этом сообщил 31 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

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