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Север Пресс

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Почти 60% жителей Ямала хотят работать с друзьями

Почти 60% жителей Ямала хотят работать с друзьями

На Ямале работать в одной компании с супругом или партнером хотели бы лишь 22% северян. При этом лучшего друга или подругу в коллеги готовы взять 56% опрошенных, указали в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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