Почти 60% жителей Ямала хотят работать с друзьями

На Ямале работать в одной компании с супругом или партнером хотели бы лишь 22% северян. При этом лучшего друга или подругу в коллеги готовы взять 56% опрошенных, указали в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым