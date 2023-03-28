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*Смысл* , то есть *значение* можно придать ЛЮБОЕ любому объекту или *знаку* , или теории...Религия по...
Религия придает ж...
Этот таинственный мир
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Вход в Великую Пирамиду
Вход в Великую Пирамиду. .
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