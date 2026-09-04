Запрет на вылов воблы в Волге и Каспии продлят до 2027 года

Вылов воблы в Волге и Каспийском море могут запретить до 2027 года из-за сокращения запасов рыбы в 60 раз за 35 лет.
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