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Запрет на вылов воблы в Волге и Каспии продлят до 2027 года

Запрет на вылов воблы в Волге и Каспии продлят до 2027 года

Вылов воблы в Волге и Каспийском море могут запретить до 2027 года из-за сокращения запасов рыбы в 60 раз за 35 лет.

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