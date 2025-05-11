Звезды Голливуда Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли уезжают из Лос-Анджелеса: новая глава в их жизни Ирина ВальковаПосле долгих 11 лет, проведенных в Лос-Анджелесе, голливудская пара Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли приняли решение покинуть США и вернуться в родной Лондон.
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