Звезды Голливуда Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли уезжают из Лос-Анджелеса: новая глава в их жизни Ирина ВальковаПосле долгих 11 лет, проведенных в Лос-Анджелесе, голливудская пара Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли приняли решение покинуть США и вернуться в родной Лондон.