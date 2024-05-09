За оказание всесторонней поддержки волонтерскому движению и защитникам Донбасса Николаю Семёновичу передали Благодарственное письмо.
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За оказание всесторонней поддержки волонтерскому движению и защитникам Донбасса Николаю Семёновичу передали Благодарственное письмо.