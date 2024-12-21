Дефицит строителей в России привел к резкому росту зарплат

В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и газосварщиков, на этом фоне отрасль является одним из лидеров по темпам роста зарплат, которые выросли на 35% по сравнению с прошлым годом.
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