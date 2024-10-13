 В Сочи ждут ливни и смерчи на море

В Сочи ждут ливни и смерчи на мореВ Сочи синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. - Днем и вечером 13 октября, а также в ночь с 13 на 14 октября в Сочи и на федеральной территории «Сириус» местами ожидается сильный дождь, гроза.