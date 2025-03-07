Общественник Соболев требует проверить УГМУ из-за студентов без знания русского

Представитель Фонда содействия президенту по борьбе с коррупцией и общественник Георгий Соболев заподозрил Уральский государственный медицинский университет в превышении полномочий из-за приема студентов без знания русского языка.
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