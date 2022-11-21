Daily Storm

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Сын Трампа посмеялся над Байденом в соцсетях из-за сбора денег Зеленскому

Сын Трампа посмеялся над Байденом в соцсетях из-за сбора денег Зеленскому

Американец раскритиковал главу Белого дома за новую помощь Киеву из карманов простых жителей СШАСтарший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший высмеял желание нынешнего глава Белого дома Джо Байдена поддерживать Украину.

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