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Царьград

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Глава Таймыра: Визуальных пятен топлива в море Лаптевых нет

Глава Таймыра: Визуальных пятен топлива в море Лаптевых нет

Глава Таймыра Алексей Членов сообщил, что после утечки 200 тонн дизельного топлива в поселке Сындасско в Хатангский залив, облет не выявил визуальных загрязнений в море Лаптевых, однако локальные пятна обнаружены на берегах.

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