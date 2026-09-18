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Царьград

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Молдова отправит педагогов 64 школ на стажировку в Румынию и Эстонию

Молдова отправит педагогов 64 школ на стажировку в Румынию и Эстонию

Министерство образования и исследований Республики Молдова анонсировало серию учебных поездок для педагогов и руководителей школ, участвующих в грантовой программе EQIP.

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