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В ФРГ призвали тратить деньги на инфраструктуру, а не на Украину

В ФРГ призвали тратить деньги на инфраструктуру, а не на Украину

Депутат бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт подвергла критике немецкое правительство из-за трат денег налогоплательщиков на поставки оружия для Украины, а не на развитие собственной инфраструктуры.

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