В ФРГ призвали тратить деньги на инфраструктуру, а не на Украину

Депутат бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт подвергла критике немецкое правительство из-за трат денег налогоплательщиков на поставки оружия для Украины, а не на развитие собственной инфраструктуры.