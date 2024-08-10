В ФРГ призвали тратить деньги на инфраструктуру, а не на Украину

Депутат бундестага и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт подвергла критике немецкое правительство из-за трат денег налогоплательщиков на поставки оружия для Украины, а не на развитие собственной инфраструктуры.
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