360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А может родительские комитеты исправляют ошибки таких "активных" депутатов, допущенные при принятии бюджета ? Если шк...Денежные сборы вн...
  • А Кудасов
    Объявили благодарность и вручили грамоты  Неужели под бурные аплодисменты?Свыше 50 специали...
  • NADEGDA PAYNYH
    А полицейского? Ведь деньги он взял,а не вызвал службу безопасности И тем более,не привлек человека за взятку.Как все...Жителя Ростовской...

Госдеп: США намерены убедить КНДР отказаться от планов поставок оружия России

Госдеп: США намерены убедить КНДР отказаться от планов поставок оружия России

Переговоры России и Северной Кореи в оборонной сфере продвигаются, заявили в Госдепе. США намерены продолжить убеждать КНДР отказаться от планов поставок вооружений России, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх