Прозвучало. Идет война. Это понятно всем. Но все ли прониклись тем, что такое война? Она касается каждого из нас.
Идет война
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Прозвучало. Идет война. Это понятно всем. Но все ли прониклись тем, что такое война? Она касается каждого из нас.
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