Зимний фестиваль Башмета: в вечном поиске новизны искусств

В южной столице России завершился XVII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета, традиционно порадовавший сочинцев и гостей города-курорта мультижанровостью и невероятным разнообразием программ.
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