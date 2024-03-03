Шесть человек погибли, 38 пострадали в ДТП с автобусом в Сирии

Шесть человек погибли и еще 38 были ранены в ДТП с участием автобуса в Сирии, сообщает 3 марта министерство внутренних дел страны на своей странице в соцсети Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).