Шесть человек погибли, 38 пострадали в ДТП с автобусом в Сирии

Шесть человек погибли и еще 38 были ранены в ДТП с участием автобуса в Сирии, сообщает 3 марта министерство внутренних дел страны на своей странице в соцсети Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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