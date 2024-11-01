Российские войска продвинулись к селу Разлив, а также в сторону дороги Покровск-Константинополь Российские войска продолжают наступать на целом ряде участков Покровско-Кураховского направления.
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Российские войска продвинулись к селу Разлив, а также в сторону дороги Покровск-Константинополь Российские войска продолжают наступать на целом ряде участков Покровско-Кураховского направления.
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