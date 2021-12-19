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Политолог Лазарев: Зеленский должен отбросить идеологию и обсуждать с РФ поставки газа

Политолог Лазарев: Зеленский должен отбросить идеологию и обсуждать с РФ поставки газа

Политический эксперт и общественный деятель в интервью изданию «Украина.ру» напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией, которым может поспособствовать ситуация вокруг «Северного потока – 2».

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