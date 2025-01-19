Лучшее из худшего. В Сети вспомнили, чем запомнился уходящий Байден - от громких падений до помилования сына

Джо Байден нехотя, но всё-таки покидает президентское кресло. Вынужденный покинуть предвыборную гонку из-за слишком уж явных ментальных проблем, он до сих пор сожалеет - недавно выразил уверенность, что мог бы победить Дональда Трампа в отличие от сменившей его Камалы Харрис.