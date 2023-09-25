В посольстве РФ в Хельсинки назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США о размещении американских военных в стране

Вступление Финляндии в НАТО открыло возможность США разместить свои военные базы рядом с российской границей, американские военные отказываться от такой возможности не намерены, дипломаты США активно обрабатывают финнов.
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