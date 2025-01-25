В Минстрое РФ обсудили строительство туристических объектов в Республике Адыгея

Под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева в Минстрое России прошло совещание, посвященное реализации комплексного туристического инвестиционного проекта "Лагонаки" в Республике Адыгея и строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры к ней.
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