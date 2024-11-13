В России предупредили об угрозе стагфляции

Текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время, предупреждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), заявившие об угрозах в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике».