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В России предупредили об угрозе стагфляции

В России предупредили об угрозе стагфляции

Текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время, предупреждают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), заявившие об угрозах в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике».

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