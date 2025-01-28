«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась

В интервью для проекта «вМесте» звезда фильма «Любовь Советского Союза» Ангелина Стречина рассказала о своих подростковых комплексах, ошибочных убеждениях, а также о своём необычном хобби, которого она долгое время стеснялась.
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