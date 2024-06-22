Разработчиков ИИ уличили в сборе данных с сайтов СМИ вопреки прямым запрета...

Разработчиков ИИ уличили в сборе данных с сайтов СМИ вопреки прямым запретамНесколько компаний, занимающихся разработкой систем искусственного интеллекта, игнорируют принятый отраслью веб-стандарт, который позволяет издателям блокировать сбор своего контента с целью его последующего включения в массивы для обучения генеративного ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)