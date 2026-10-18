105 лет назад в Крыму была создана автономная республика, входившая в состав Советской России. По словам экспертов, особый статус был связан с тем, что на территории полуострова проживали десятки национальностей, а в РСФСР республику включили по воле самого народа: русские были самой большой этнической группой в Крыму.