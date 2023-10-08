Представитель ХАМАС: израильская армия бежала от нас, бросая технику и оружие, и теперь Нетаньяху нам этой армией угрожает

Израильская авиация в течение ночи практически без перерыва наносила удары по территории сектора Газа.
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