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Байден назвал себя рекордсменом по переговорам с Си Цзиньпином

Байден назвал себя рекордсменом по переговорам с Си Цзиньпином

Global Look Press | Yuri Gripas/Consolidated News Photos Американский президент Джо Байден провел встречу с военным руководством страны, где заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем кто-либо из коллег.

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