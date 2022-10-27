Байден назвал себя рекордсменом по переговорам с Си Цзиньпином

Global Look Press | Yuri Gripas/Consolidated News Photos Американский президент Джо Байден провел встречу с военным руководством страны, где заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем кто-либо из коллег.
Global Look Press | Yuri Gripas/Consolidated News Photos Американский президент Джо Байден провел встречу с военным руководством страны, где заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином больше времени на переговорах, чем кто-либо из коллег.
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