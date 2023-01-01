БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

Фото: Павел Львов/РИА Новости Текст: Евгений Поздняков,Алёна Задорожная Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх