«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

Фото: Павел Львов/РИА Новости Текст: Евгений Поздняков,Алёна Задорожная Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.