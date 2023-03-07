Общественная служба новостей

1 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Говоря о зерновой сделке, о каком зерне идет речь, украинском???  Так его, дай Бог, чтобы самой Украине хватило... Ла...ООН заявила о нам...
  • radiofree RF
    Если не поставим экономику на военные рельсы,не видать нам победы над НАТО.Политолог Журавле...
  • Boris Max
    Ну вот такие бизнесмены как сама эта шлюшка... что теперь жаловаться... бизнесмен или попал, или пролетел... ВЫ проле...Бизнесмены пожало...

МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами

МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган выступил с заявлением, что под руководством российского президента Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина всеобъемлющее стратегическое партнерство между государствами будет становиться только сильнее.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх