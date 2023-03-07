МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство между странами

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган выступил с заявлением, что под руководством российского президента Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина всеобъемлющее стратегическое партнерство между государствами будет становиться только сильнее.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган выступил с заявлением, что под руководством российского президента Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина всеобъемлющее стратегическое партнерство между государствами будет становиться только сильнее.
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