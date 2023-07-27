Не пожалеете? Казахстан продолжает вести предательскую политику в отношении России

Вадим Кузнецов

Не получится у них. Для начала, население втрое меньше, чем на Украине. И традиция войн утрачена давно. Хулиганить, мародерить - запросто, а вот насчет воевать... сомнительно. Кстати, что-то я не помню, чтобы сегодняшний Казахстан где-то готовил серьезные инженерные кадры.