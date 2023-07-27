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Не пожалеете? Казахстан продолжает вести предательскую политику в отношении России

Не пожалеете? Казахстан продолжает вести предательскую политику в отношении России

Казахстан допускает откровенно антироссийские шаги. Так, недавно дроны из Киргизии не доехали до России.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не получится у них. Для начала, население втрое меньше, чем на Украине. И традиция войн утрачена давно. Хулиганить, мародерить - запросто, а вот насчет воевать... сомнительно. Кстати, что-то я не помню, чтобы сегодняшний Казахстан где-то готовил серьезные инженерные кадры.
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5 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Этот казах как крыса в тылу!!!! Гнать его надо  сраной метлой!!!  Затесался  в БРИКС и  имеет наглость Ср@ть на голову!  неблагодарный пастух !!!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Вы вши  пиндосские, гадящие России, где только можете. А вшей  давят, травят керосином.
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2 час.

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