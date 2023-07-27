Казахстан допускает откровенно антироссийские шаги. Так, недавно дроны из Киргизии не доехали до России.
Не пожалеете? Казахстан продолжает вести предательскую политику в отношении России
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не получится у них. Для начала, население втрое меньше, чем на Украине. И традиция войн утрачена давно. Хулиганить, мародерить - запросто, а вот насчет воевать... сомнительно. Кстати, что-то я не помню, чтобы сегодняшний Казахстан где-то готовил серьезные инженерные кадры.
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5 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Этот казах как крыса в тылу!!!! Гнать его надо сраной метлой!!! Затесался в БРИКС и имеет наглость Ср@ть на голову! неблагодарный пастух !!!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Вы вши пиндосские, гадящие России, где только можете. А вшей давят, травят керосином.
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2 час.
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