Повышение качества образования: школа "Оптима" и НУБиП договорились о сотрудничестве

Генеральный директор Центра образования "Оптима" Мария Милецкая провела встречу с ректором Национального университета биоресурсов и природопользования, экс-министром образования Украины Станиславом Николаенко, в ходе которой стороны договорились развивать сотрудничество в вопросах дистанционных технологий и подготовки к такому обучению учеников и преподавателей "Оптима" стала первой в Украине полностью дистанционной школой, в которой на сегодня обучается более 7 тысяч учеников, выпускниками Центра стали свыше 3000 молодых украинцев.