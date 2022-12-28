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Джордан Пул обыграл Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца

Джордан Пул обыграл Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул во время матча против «Шарлотт» эффектно обыграл центрового соперника Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца.

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