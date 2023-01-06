Русская весна

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Польша не смогла позаботиться о бежавших «змагарах», которые вынуждены теперь воровать

Польша не смогла позаботиться о бежавших «змагарах», которые вынуждены теперь воровать

Польской полицией задержан 37-летний белорусский «змагар».  После событий августа 2020 года горе-революционеры были вынуждены бежать из Белоруссии в «процветающую», как им тогда казалось, Польшу.

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