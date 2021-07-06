Происшествия

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В Калужской области сотрудники полиции установили личность жителя Самары, подозреваемого в дистанционном мошенничестве

В Калужской области сотрудники полиции установили личность жителя Самары, подозреваемого в дистанционном мошенничестве

Ранее в Калужской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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