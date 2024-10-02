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Аргументы и Факты

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Помпео заявил пранкерам, что Россию нужно экономически вернуть к Западу

Помпео заявил пранкерам, что Россию нужно экономически вернуть к Западу

Бывший директор ЦРУ и Госдепа США Майк Помпео заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые в разговоре представились африканским чиновником, что Россию нужно экономически вернуть к Западу.

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