Помпео заявил пранкерам, что Россию нужно экономически вернуть к Западу

Бывший директор ЦРУ и Госдепа США Майк Помпео заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые в разговоре представились африканским чиновником, что Россию нужно экономически вернуть к Западу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии