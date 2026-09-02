Huawei сертифицировала новый аккумулятор на 8560 мА•ч

Батарею могут впервые установить в модель с чипом Kirin 8000-й серии Huawei сертифицировала новую аккумуляторную батарею ёмкостью 8560 мА•ч.
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