Россия пригласила ООН и Красный крест в Еленовку для расследования удара по СИЗО

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Россия заинтересована в объективном расследовании удара по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, в связи с чем официально приглашает экспертов ООН и Красного креста посетить место атаки.
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Россия заинтересована в объективном расследовании удара по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, в связи с чем официально приглашает экспертов ООН и Красного креста посетить место атаки.
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