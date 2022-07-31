Мировое обозрение

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Россия пригласила ООН и Красный крест в Еленовку для расследования удара по СИЗО

Россия пригласила ООН и Красный крест в Еленовку для расследования удара по СИЗО

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Россия заинтересована в объективном расследовании удара по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, в связи с чем официально приглашает экспертов ООН и Красного креста посетить место атаки.

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