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Лисняк: в Волчанском котле оказались механизированные бригады ВСУ

Лисняк: в Волчанском котле оказались механизированные бригады ВСУ

Основу украинской группировки в Волчанском котле составили механизированные бригады и пограничники. Об этом заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал ТАСС .

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