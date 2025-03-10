Рынок китайских автомобилей может рухнуть?

В феврале в России упали продажи китайских автомобилей, сообщает PRIMPRESS. На фоне геополитических новостей российские покупатели, по мнению экспертов «Газпромбанк автолизинг», ждут скорого возвращения автомобильных брендов Запада, Японии и Кореи, в связи с этим решили отложить покупку китайских машин.