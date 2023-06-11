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94 освобождённых из украинского плена российских военных приземлились в Москве

94 освобождённых из украинского плена российских военных приземлились в Москве

Министерство обороны РФ заявило о положительном решении переговоров об обмене военнопленными с украинской стороной, в результате которого в Россию вернулись 94 российских военных, удерживаемых Украиной в плену.

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