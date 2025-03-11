Включил спортрежим. Что на самом деле изменилось?

Что происходит, когда вы включаете спортивный режим в автомобиле? Узнайте, что делает спортивный режим в вашем автомобиле и как он меняет отзывчивость педали газа, влияет на переключение передач и даже управляемость.
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