Андрей Бочкарёв: Транспортный хаб «Говорово» готов более чем на 90 процентов

В рамках проекта предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 1,65 км Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкарев Андрей Юрьевич.
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