Салат «Царский рулет» – 4 рецепта

Если вы любите необычную подачу салатов, но не хотите тратить много времени на их приготовление, то возьмите на вооружение салат Царский рулет.
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