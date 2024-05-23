Стюардесса рассказала, какие мифы об авиации в кино сильнее всего бесят

Высокие каблуки, запрещенные вещества и отношения с пилотами! фото: кадр из сериала Пэн Американ, 2011 Киноканал Cinema пообщался с бортпроводницей авиакомпании Utair Мариной Берстенёвой и выяснил, какие моменты в фильмах и сериалах о ее профессии наиболее забавные.