Турецкий актёр, сыгравший Сулеймана Великолепного, приговорён к тюремному сроку

Известные турецкие актеры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу, а также их менеджер Айше Барым были признаны виновными в даче ложных показаний в рамках расследования событий, связанных с протестами в парке Гези в Стамбуле.
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