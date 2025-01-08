«Батин свитер» – яркая новогодняя акция в КХЛ. Вы точно видели короткометражку с Буруновым

Показывают в каждом перерыве. «Фонбет» и КХЛ устроили уютную акцию «Батин свитер». В рамках нее сняли короткометражный фильм, устроили тематические матчи, окажут помощь животным и разыграют приз среди фанатов.
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