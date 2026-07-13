Помирились и продолжили пить: калужанин умер после жестокого избиения

В Калуге возбудили уголовное дело по факту смертельного избиения 51-летнего мужчины. Как сообщили 11 июля в региональном СУ СК и в прокуратуре, двое приятелей распивали алкоголь в квартире по улице Ленина.
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