DM: Ванга и Нострадамус предсказали смертельную войну в Европе в 2025 году

В Великобритании обратили внимание на предсказание о смертельной войне в Европе, которое в разные эпохи, но при этом «одинаково точно» сделали французский астролог Нострадамус и болгарская ясновидящая Ванг.
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